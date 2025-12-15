Los campeones regresan mañana a los entrenamientos en busca de otra estrella

Estudiantes de La Plata está de fiesta: venció a Racing y es el campeón del Torneo Clausura. Ahora, está ante la chance inmediata de otra estrella: se enfrentará a Platense por el Trofeo de Campeones y, a su vez, hay expectativa por el último cupo a la nueva Recopa de Campeones. Por eso, el plantel albirrojo regresará mañana a los entrenamientos con el foco puesto en el duelo del sábado ante el “Calamar”.

Un dato relevante de cara al 2026: según el reglamento, el equipo que tendrá que hacerle el “pasillo de campeón” al León será Boca, en la segunda fecha de la Zona A del Torneo Apertura 2026, en 1 y 57. Antes, el Pincha chocará con Platense ( sábado 20 de diciembre en San Nicolás ) y con Independiente en Avellaneda, en el estreno del certamen local en la próxima temporada.