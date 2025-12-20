NBA: los Knicks sorprenden con un anuncio tras ganar la copa

New York Knicks sorprendió al confirmar que no colocará una pancarta en el Madison Square Garden por la conquista de la NBA Cup. Aunque el certamen, creado para darle mayor atractivo al calendario previo a Navidad, ganó relevancia en su corta historia, la franquicia decidió no inmortalizar el logro y apuntar a objetivos de mayor peso deportivo.

El triunfo ante San Antonio Spurs significó el fin de una sequía de 52 años sin títulos oficiales para la entidad, cuyo último gran recuerdo sigue siendo el anillo de 1973. La consagración generó entusiasmo entre los hinchas, pero la dirigencia optó por un perfil mesurado en lo simbólico.

Antes de que se hiciera pública la decisión, el entrenador Mike Brown había destacado la importancia del título y la posibilidad de colgar una pancarta en el MSG. Sin embargo, tras evaluar el rumbo deportivo e institucional, los directivos resolvieron no hacerlo. En el club aclaran que no se desvaloriza la NBA Cup, pero subrayan que la meta es más ambiciosa: volver a disputar una final de la NBA y pelear por el anillo, algo que no ocurre desde 1999.