Tenis: Wawrinka anunció su retiro

Stanislas Wawrinka anunció que se retirará del tenis profesional una vez finalizada la temporada 2026. El suizo, ex número tres del mundo, comunicó la decisión a través de sus redes sociales con un mensaje cargado de emoción: “Todo libro necesita un final”. De esta manera, el experimentado tenista comenzará a transitar su último año completo en el circuito.

A lo largo de su carrera, Wawrinka dejó una huella imborrable en el deporte. Conquistó tres títulos de Grand Slam: Australian Open 2014, Roland Garros 2015 y US Open 2016. Además, logró la medalla de oro olímpica en dobles junto a Roger Federer en Beijing 2008 y fue pieza clave del equipo suizo que obtuvo la Copa Davis en 2014. Su último partido oficial se disputará en 2026, cerrando una trayectoria marcada por talento, carácter y grandes conquistas.