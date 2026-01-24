Noche movida en el Apertura: goles, lluvia y un cierre a pura definición

Talleres aprovechó su momento y cerró su encuentro con una victoria ajustada pero valiosa: 2-1 ante Newell’s, gracias al gol de Ronaldo Martínez y Depietri en el Mario Alberto Kempes, donde el local mostró oficio para sostener la ventaja y sumar sus primeros puntos del Apertura. Al cierre de esta edición, en Mendoza se disputaba —tras una suspensión por tormenta— el duelo entre Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán. Antes del parate, la Lepra se había puesto en ventaja con un tanto de Matías Fernández, pero el Decano reaccionó y lo empató 1-1 con un penal ejecutado por Leandro Díaz.