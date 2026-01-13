Olmos pasó con lo justo

El Centro Vecinal Unidos de Olmos logró acceder a los cuartos de final de la región pampeana norte del torneo regional amateur al empatar 2 a 2 contra Regatas de San Nicolás.

En el partido de ida el conjunto de la región había logrado imponerse por la mínima diferencia y con el resultado del domingo logró avanzar a una nueva instancia del certamen.

Cabe recordar que en Regatas de San Nicolas jugaba Ezequiel Vecchio y que Olmos forma parte de la región con mayor cantidad de equipos que tiene el certamen, ya que acumula in total de 50 instituciones que se dividieron en catorce zonas.

Otro de los atractivos que tuvo este campeonato fue la presencia de José Pepe Sand, quien con 45 años representó a Argentino de Bell Ville, Córdoba.