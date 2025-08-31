Orfila pasó videos y otra vez puso a Hurtado de titular en Gimnasia

A menos de 48 horas del partido contra Atlético Tucumán, los jugadores de Gimnasia tuvieron una exhaustiva sesión de videos en Estancia Chica, en donde el técnico machacó en los movimientos del equipo que enfrentarán mañana en el Bosque.

Durante más de media hora hora, el entrenador hizo hincapié en los últimos partidos del rival, y también en las jugadas que el propio equipo de Gimnasia no llegó a destrabar ni resolver en el último encuentro ante San Martín de San Juan.

Según se supo, Orfila se mostró con gesto adusto y muy serio ante algunos jóvenes del plantel que miraban las filmaciones en el medio de otros jugadores.

Finalmente, las tareas se trasladaron a las canchas 3 y 4 del predio, en donde el técnico ordenó un trabajo táctico en el paró un equipo con Nelson Insfran, Pintado, Giampaoli, Susso, Silva Torrejón, Panaro, Garayalde, Seoane, Merlo, Torres y Hurtado.

Teniendo en cuenta que el Beto Briasco entrenó de forma diferenciada, el regreso de Hurtado al equipo titular se impone en el horizonte del próximo encuentro.

Esta tarde el equipo volverá a entrenar en Estancia Chica y desde ayer quedó habilitado el canje de bonos para socios y la venta de entradas generales a través del portal “autogestión” que figura en la APP del club.

Se largó la venta de entradas

Cabe recordar que las entradas generales serán únicamente para la tribuna de la Avenida 60 y tendrán un costo de 28 mil pesos. Para los jubilados, pensionados y damas que no sean socios de Gimnasia, las entradas costarán 16.500, mientras que para los menores el valor será de 11.500 pesos.

Las plateas más caras (Basile) tendrán un costo de 45 mil pesos, mientras que la Basile Alta tendrá un valor de 35 mil.

Volvió a ganar el Vélez del Mellizo y se suspendió Central por lluvia

En la continuidad de la séptima fecha del Torneo Clausura, el Vélez de Guillermo Barros Schelotto derrotó 3 a 0 a Lanús en el estadio José Amalfitani. Además, San Lorenzo y Huracán empataron cero a cero en el clásico de barrio y por la lluvia se tuvo que suspender el partido que estaban jugando en Junín Sarmiento y Rosario Central, cuando estaban empatando sin goles. Asimismo en Mendoza, Independiente Rivadavia venció 2 a 1 a Argentinos Juniors.

River y Boca acaparan la atención del domingo

Prosiguiendo con la séptima fecha del Torneo Clausura, hoy a las 14.30 Aldosivi recibirá a Boca en Mar del Plata.

Además, a las 16.45 Deportivo Riestra visitará a Talleres de Córdoba, mientras que en el mismo horario Belgrano de Córdoba visitará a Defensa y Justicia en Florencio Varela.

En uno de los partidos más importantes de la jornada, 19.15 River recibirá a San Martín de San Juan con la obligación de cambiar la imagen y obtener una victoria contundente que no deje dudas de cara a los partidos que se vienen en el mes de septiembre.

Finalmente a las 21.15 de este domingo Racing será local en Avellaneda ante Unión de Santa Fe.

La séptima fecha seguirá mañana con dos partidos, entre los cuales se destaca el del Lobo ante Atlético Tucumán en el Bosque. Pero además jugará el último campeón, Platense, recibiendo a Godoy Cruz en Vicente López a partir de las 19.15.