Otra vez se destacó Lautaro Martínez en Europa

Inter de Milán le ganó 1 a 0 al Udinese de visitante con gol del delantero argentino.

En el contexto de un sábado plagado de partidos en el ámbito internacional, Inter de Milán le ganó 1 a 0 al Udinese de visitante con un tanto de Lautaro Martínez en uno de los partidos de la Serie A de Italia.

Además, en España el Real Madrid derrotó 2 a 0 a Levante y Franco Mastantuono jugó los últimos 14 minutos.

En Inglaterra el Cuti Romero marcó el gol del Tottenham en la derrota de su equipo por 2 a 1 ante el West Ham por la Premier League.

También en ese país el Manchester United de Lisandro Martínez se quedó con el clásico de la ciudad ante el Manchester City.

