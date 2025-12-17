Platense quiere dar el golpe ante el Pincha

Se viene otra final para Estudiantes y no es una más. El Trofeo de Campeones, que definirá al más campeón del 2025, también abre la puerta a la posibilidad de disputar tres finales adicionales, por lo que este sábado en San Nicolás habrá mucho más que un título en juego. El Pincha lo sabe, y su rival también.

Platense, ganador del Apertura, llega tras un mes sin competencia oficial luego de quedar fuera de los playoffs, pero encara la definición con expectativas renovadas y nuevo entrenador. Walter Zunino, flamante DT del Calamar, destacó la jerarquía del equipo de Domínguez y anticipó un partido largo, con una postura paciente y estratégica, apostando a que el tiempo y la presión jueguen a su favor.

Formado en el club y parte del cuerpo técnico campeón junto a Orsi y Gómez, Zunino afrontará su primer desafío como entrenador principal nada menos que en una final ante Estudiantes, con la ilusión de dar el golpe.