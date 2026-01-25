River, el próximo rival del Lobo, le ganó al “Guapo” de la AFA

River arrancó el Torneo Apertura 2026 con una buena victoria en su visita a Barracas Central por 1 a 0, gracias al tanto convertido por Gonzalo Montiel en el inicio del segundo tiempo.

El equipo conducido por Marcelo Gallardo fue superior durante gran parte del encuentro y terminó ganando gracias a una pelota parada que comenzó en la zurda de Juanfer Quintero y terminó en la cabeza del campeón del mundo.

El Millonario tuvo de arranque a Matías Viña, Fausto Vera y Aníbal Moreno, uno de los puntos altas, mientras que en el arco estuvo Santiago Beltrán, quien prácticamente no tuvo trabajo.

La definición del partido llegó por un tanto de Gonzalo Montiel a los 13 minutos del segundo tiempo después de que Juanfer Quintero metió un centro para que Gonzalo Montiel se tire de cabeza y la pelota toque la red y así imponerse ante Barracas. Tras el gol, el rival no logró empatarlo y casi al final del cotejo amonestaron con amarilla a Facundo Bruera.

Ahora el Millonario debutará de local en la segunda fecha ante Gimnasia, en uno de los partidos programados para el miércoles a las 20 en el Monumental.

Anoche, en tanto, en otro de los partidos de la zona B del campeonato, Belgrano le dio vuelta el partido a Rosario Central en dos minutos y en la parte final del partido se impuso 2 a 1.

Angel Di María había puesto en ventaja al Canalla con un gol de penal sobre el final del primer tiempo lo que le sirvió para ganar confianza y protagonismo.

Si bien estuvo bien marcado, pidió siempre la pelota, intentó asistir a sus compañeros y se animó a probar desde afuera al arco.

En los últimos dos minutos del partido, sin embargo, el equipo rosarino se descuidó y Belgrano anotó dos goles (Mallo en contra y Gutiérrez) para dar vuelta el partido de una forma impensada para los hinchas rosarinos.

Sigue el torneo con tres partidos

Además del encuentro que esta tarde van a jugar Boca y Deportivo Riestra a las 18.30 en la Bombonera (ver pagina 11), la primera fecha del Torneo Apertura tendrá otros dos encuentros este domingo.

Por un lado en la Paternal Argentinos Juniors debutará de local ante Sarmiento a partir de las 21. A la misma hora pero en Victoria, Estudiantes de Río Cuarto visitará a Tigre.