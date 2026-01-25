Se acerca el tan esperado Super Bowl 2026

El Super Bowl 60, la final de la NFL y uno de los eventos deportivos más convocantes del mundo, ya tiene todo definido para su disputa el domingo 8 de febrero de 2026. Con la expectativa global en aumento, los fanáticos de Argentina y Latinoamérica comienzan a organizarse para seguir en vivo una nueva edición del espectáculo deportivo más visto del planeta.

La NFL confirmó al Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, como la sede del Super Bowl LX. El estadio, casa de los San Francisco 49ers, volverá a recibir el partido decisivo tras haber sido anfitrión del Super Bowl 50 hace una década, consolidando nuevamente a la Bay Area como epicentro del fútbol americano.

Con capacidad para más de 68.000 espectadores, el Levi’s Stadium ofrecerá una experiencia integral que incluirá tecnología de última generación, fan zones, eventos previos durante toda la semana y el tradicional show de medio tiempo, uno de los momentos más esperados de la jornada.

El partido comenzará a las 20:30 horas, mientras que el espectáculo musical del entretiempo está previsto entre las 22:00 y las 22:30, según el desarrollo del encuentro.