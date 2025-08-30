La Plata

sabado 30 DE agosto 2025

Rugby: el clásico llega a Gonnet

La Plata Rugby recibirá a Los Tilos desde las 15:30 hs. por la 17ma fecha del URBA TOP 12.

La revancha del clásico platense tiene lugar en Manuel B. Gonnet, donde La Plata Rugby recibirá a Los Tilos desde las 15:30 hs. por la 17ma fecha del URBA TOP 12.

En la primera rueda, el elenco del barrio Obrero se quedó con el derby y demostró ser el gran protagonista de la temporada, con chances concretas de meterse en la pelea por las semifinales.

En esta oportunidad, el Amarillo buscará hacerse fuerte de local y sumar un triunfo que le de tranquilidad en la tabla de cara al cierre del torneo.

Además, San Luis visitará a CASI en La Catedral en un duelo de alto vuelo.

Por otro lado, Universitario será local en Gonnet ante Los Matreros por el Torneo de Primera A mientras que en la Tercera División, Albatros Rugby Club será local ante Tiro Federal de Baradero donde buscará mantener su lugar en lo más alto de la tabla de posiciones.

