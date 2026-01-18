Saldo positivo para Villa San Carlos en un nuevo amistoso

Villa San Carlos continúa con su puesta a punto de cara a la temporada y este sábado disputó su tercer ensayo amistoso de la pretemporada. El conjunto de Berisso recibió a Talleres de Remedios de Escalada, en una jornada que incluyó dos partidos de una hora de duración cada uno.

En las instalaciones del predio del Sindicato de Comercio, el Villero afrontó una prueba de mayor exigencia ante un rival que competirá en la misma categoría y que, además, es conducido por un viejo conocido de la casa como Lucas Licht. Todo esto luego de medirse ante un combinado de jugadores libres y frente a Estrella del Sur.

En el primer encuentro, el equipo dirigido por Pablo Miranda mostró un buen rendimiento y se impuso por 2 a 0, con goles de Rodrigo Salinas y Juan Cruz Villagra. En tanto, el segundo compromiso quedó en manos de la visita, que se quedó con la victoria por 1 a 0.

Ambos partidos se disputaron en dos tiempos de 30 minutos. El cuerpo técnico aprovechó la jornada para observar variantes y darle rodaje a varios futbolistas, incluyendo un lateral izquierdo que se encuentra a prueba.

El 11 inicial de Villa San Carlos formó con Tomás Akimenco; Luciano Machín, Martín Garraza, Franco Ojeda; Fabi (un joven a prueba en esta pretemporada y que lucha por firmar contrato); Ángel Acosta, Ezequiel Melillo, Simón Cañete; Alejandro Lugones, Rodrigo Salinas y Juan Cruz Villagra.

El plantel tendrá descanso el domingo y retomará los entrenamientos el lunes, con la mirada puesta en el próximo amistoso, que será el sábado ante Agropecuario, con horario y escenario a confirmar.

Camba, a horas de un nuevo amistoso

El plantel profesional de Defensores de Cambaceres continúa con el intenso trabajo de pretemporada bajo la conducción de Hernán Darío Ortíz, con la mirada puesta en el amistoso del próximo lunes frente a Argentino de Quilmes. El encuentro se disputará en horario matutino y en condición de visitante, y servirá como una nueva prueba para el equipo en esta etapa de preparación.

De cara al compromiso ante el Mate, se confirmó que el amistoso se disputará en tres tiempos de 30 minutos. Esta modalidad le permitirá al entrenador darle minutos a la mayoría de los jugadores disponibles y seguir sacando conclusiones en la recta final de la pretemporada.