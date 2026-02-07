San Carlos cerró la pretemporada con una goleada

Villa San Carlos cerró en Berisso su preparación con un amistoso, ya enfocado en el debut del sábado 14 de febrero ante Liniers por la primera fecha de la Primera B. En el Gennacio Sálice, el equipo de Pablo Miranda recibió a San Lorenzo de Villa Castells, conjunto de la Liga Amateur Platense dirigido por el ex-Celeste Maximiliano Badell.

Se jugaron dos encuentros de una hora, divididos en tiempos de 30 minutos. En el primero, el Villero mostró una clara superioridad y goleó 8 a 0. Mauro Plastino, delantero que en las próximas horas firmará su contrato, fue la figura con un hat-trick. También convirtieron Zago Zegarra en dos oportunidades, Alejandro Lugones, Mauricio Almirón, atacante a prueba, y se registró un gol en contra.

El segundo ensayo terminó igualado 2 a 2, con goles de Simón Cañete y Kevin Pavia, nuevo refuerzo proveniente de Real Pilar.

El plantel tendrá libre el fin de semana y volverá a entrenarse el lunes, ya con la mente puesta en el estreno oficial ante Liniers, previsto para el sábado a las 17.

Cambaceres, en la dulce espera para el estreno

La cuenta regresiva ya está en marcha en Cambaceres. Restan apenas 15 días para que el Rojo vuelva a la competencia, luego de más de cuatro meses sin actividad, y el plantel intensifica su preparación con la mirada puesta en el debut.

La última jornada de trabajo se desarrolló en Punta Lara. Allí, el equipo comenzó con un exigente circuito de potencia, apuntado a reforzar el aspecto físico en esta etapa final de la pretemporada. Posteriormente, el cuerpo técnico encabezado por Darío Ortíz dispuso una tarea táctica, en la que se dividió al plantel en tres equipos diferentes, buscando ajustar movimientos.

El trabajo apunta a llegar de la mejor manera a la reanudación de la competencia, afinando tanto lo físico como lo futbolístico. La planificación continuará este sábado, cuando el plantel se traslade al estadio para realizar una práctica de fútbol formal de aproximadamente 50 minutos.