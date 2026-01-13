San Carlos juega un nuevo amistoso y el Pájaro Miranda borró a Rodrigo Salinas

Villa San Carlos de Berisso pisó el acelerador en el inicio de la segunda semana de la pretemporada que se está desarrollando en el camping del Sindicato de Empleados de Comercio en la zona de Los Hornos.

Ayer se confirmó la programación del segundo partido amistoso que será mañana contra Estrella del Sur, luego de que el equipo del Pájaro Miranda le ganase 4 a 1 a un combinado de jugadores libres el último sábado en Berisso.

Además, se sumó a entrenar el exvolante de Gimnasia Franco Mussis, quien aclaró que solicitó permiso para trabajar con el plantel hasta que se resuelva su futuro, pero no está en los planes del técnico Pablo Miranda, quien subió a diez juveniles de un grupo “selectivo” que coordina el director deportivo del club Ezequiel Aguimcer.

A diferencia de lo que se esperaba, ayer el técnico le confirmó a este diario que no estará más Rodrigo Salinas, quien después de desarrollar una gran trayectoria en el fútbol nacional e internacional había empezado a entrenar con el equipo y buscará retirarse en el club.

Desde la comisión directiva confirmaron la intención de armar un grupo con jugadores jerarquizados y apoyarse en la experiencia de los más grandes para apuntalar a los juveniles, a pesar de que los salarios en el club de Berisso no superan el millón de pesos (en el caso de los más altos). De allí la ambición de poder pelear arriba, aún sabiendo que este año habrá equipos que elevarán el nivel de competencia como Arsenal y todo será más complicado que el año pasado.

Si bien no fue confirmado, al arquero Pablo Bangardino se le podría ofrecer la extensión del contrato hasta finales del 2027.

Ayer los jugadores realizaron una tarea de ejercicios sincronizados en las canchas que dispuso el sindicato de empleados de comercio para esta institución y en ese mismo lugar se jugará el segundo amistoso el miércoles (mañana) a partir de las 8.30 contra Estrella del Sur.

El encuentro contra el rival que viene de jugar en el torneo regional será a puertas cerradas y le permitirá al cuerpo técnico de Pablo Miranda seguir sacando conclusiones de cara al debut en el torneo Apertura de la Primera B Metropolitana que será el sábado 7 de febrero contra Liniers en Berisso.