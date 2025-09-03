San Carlos y Cambaceres van el viernes

Cuando todo indicaba que Villa San Carlos y Defensores de Cambaceres iban a tener el fin de semana libre, la Asociación del Fútbol Argentino dispuso que las categorías del ascenso tengan actividad en días no muy convencionales, ya que tanto el Celeste como el Rojo se venían acostumbrando a juga r sábado o domingo.

En ese sentido, ambos tendrán la posibilidad de saltar a la cancha el viernes a las 15.30, con el Villero visitando en Ciudad Evita al Sportivo Italiano y los de Ensenada recibiendo a Puerto Nuevo en el estadio 12 de Octubre.

Los dos se juegan mucho, los dirigidos por Pablo Miranda enfrentan a un rival directo por el ingreso al Reducido de la B Metropolitana, mientras que los de Agustín Costantini deben hundir a los de Campana en la tabla para no pasar sobresaltos con la permanencia en la Primera C.

Finalmente, es importante destacar que no tendremos acción de la Liga Amateur Platense debido a que no hay seguridad disponible ante la proximidad con los comicios del domingo.