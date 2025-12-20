Séptima cita de Domínguez con la historia

Eduardo Domínguez dirigirá hoy su séptima final al frente de Estudiantes y el partido puede marcar mucho más que un título. Si el Pincha gana, el DT quedará a una estrella de igualar a Osvaldo Zubeldía como el técnico más ganador de la historia del club. Números que explican su peso: Copa Argentina 2023, Copa de la Liga 2024, Trofeo de Campeones 2024 y Torneo Clausura 2025, superando ya a Sabella y alejándose de apellidos ilustres como Bilardo o Simeone.

Pero el cruce ante Platense también podría ser el último. Tras la final, Domínguez y la dirigencia se reunirán para definir su continuidad y, en ese escenario, aparece Boca Juniors atento al futuro del entrenador. La moneda está en el aire: gloria, récords y una posible salida. El sábado, primero, hay que jugarla. Luego, se verá.