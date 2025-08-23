Si el clima lo permite, la Liga pone cuarta este sábado

Este sábado desde las 15.00 comenzará la acción de la cuarta jornada de la Divisional A de la Liga Amateur Platense de Fútbol. Por el Clausura tendremos grandes partidos, aunque primero las autoridades van a definir si las canchas pueden resistir los cuatro encuentros de Mayores.

Repasando algunos encuentros, uno de los más interesantes estará en el sintético de Unidos de Olmos, cuando el bicampeón enfrente a la Asociación Nueva Alianza, al tiempo que Centro Fomento Los Hornos recibirá a San Lorenzo de Villa Castells.

Otro duelo vibrante estará en barrio Aeropuerto con el clásico entre Everton y Criba, con la permanencia en juego para ambos. Centro Fomento Ringuelet visitará a Adip en Villa Castells, en un duelo clave.

Finalmente, un juego interesante estará en el Pancho Varallo cuando Asociación Coronel Brandsen y Malvinas se midan por la punta del certamen.

Otros partidos: Círculo Cultural Tolosano - Polideportivo Gonnet; Asociación Iris - Crisfa y Estrella de Berisso - Alumni de Los Hornos.