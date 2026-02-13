Tenis: Baéz avanzó a los cuartos de final del Argentina Open

Sebastián Báez avanzó por segunda vez en su carrera a los cuartos de final del Argentina Open tras vencer con autoridad al peruano Ignacio Buse por 6-4 y 6-3. El bonaerense, actual 34° del ranking mundial y cuarto favorito del certamen, resolvió el partido con solidez en los momentos clave ante un rival joven y combativo que llegaba con confianza luego de una destacada remontada en la primera ronda. Pese a la resistencia del peruano, que peleó cada punto y nunca bajó la intensidad, Báez hizo valer su experiencia y jerarquía para cerrar el encuentro en sets corridos y asegurar su presencia entre los ocho mejores del torneo.

En la próxima instancia, el argentino enfrentará al ganador del duelo entre Camilo Ugo Carabelli y Mariano Navone, lo que garantiza la presencia de al menos un tenista local en las semifinales del certamen porteño.

Por otra parte, Juan Manuel Cerúndolo quedó eliminado en los octavos de final luego de caer ante el español Pedro Martínez por 7-6 (7-5) y 6-4 en un partido parejo que se extendió durante dos horas y tres minutos. El argentino protagonizó un primer set cambiante, en el que logró recuperarse en dos ocasiones para forzar el tie break, incluso luego de quedar en desventaja y enfrentar momentos adversos. Sin embargo, pese a sacar una diferencia inicial en el desempate, no pudo sostenerla y cedió el parcial. En el segundo set, el español aprovechó el envión anímico, consiguió un quiebre clave y mantuvo la ventaja hasta sellar la victoria y avanzar a los cuartos de final.