Tenis: Gustavo Fernández avanzó a semis

Gustavo Fernández (4°) avanzó a las semifinales del tenis adaptado del Australian Open 2026 tras vencer con autoridad al israelí Sergei Lysov (13°) por 6-1 y 6-2. También celebró Martín De la Puente, quien superó al francés Stéphane Houdet por 6-3 y 6-2 y se metió entre los cuatro mejores del certamen.

El cordobés, campeón en Melbourne en 2017 y 2019, alcanzó por octava vez las semifinales del Abierto de Australia (2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2023 y 2025). En esta edición, el nacido en Río Tercero, de 32 años, ya había dejado en el camino al chileno Alexander Cataldo (19°) por 6-2 y 6-3 en su debut.

Medallista de bronce en los Juegos Paralímpicos de París 2024 y ganador de cinco títulos de Grand Slam, Fernández disputa su 13° cuadro principal en Australia desde su estreno en 2013, con la única ausencia en 2024. En busca de un lugar en la final se medirá ante el japonés Tokito Oda (1°), su compañero de dobles y verdugo en la final del US Open 2025. Oda llega tras vencer al neerlandés Tom Egberink (12°) por 6-4 y 6-4, ratificando el nivel que lo llevó a sumar siete títulos en la última temporada.

En cuanto a la edición 2026 del Australian Open, esta madrugada se llevaron a cabo las semifinales del cuadro masculino que protagonizaron Carlos Alcaraz midiéndose ante Alexandr Zverev por un lado y Novak Djokovic frente a Jannik Sinner del otro, en busca de un lugar en la final.