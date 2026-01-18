Todos al Sur, sigue la venta de entradas para la Copa Argentina

En la jornada del sábado comenzó la venta de entradas para lo que será la visita de Estudiantes al Florencio Sola de Banfield, en el marco del primer partido de la temporada. El rival de turno será Ituzaingó, por los 32avos de final de la Copa Argentina y la Familia Pincha va a decir presente.

Para poder visitar el Sur, los tickets tienen un valor de 40 mil pesos para menores; la popular sale 50 mil pesos y las plateas se pueden adquirir por 70 mil pesos. La modalidad es presencial en las boleterías del Jorge Luis Hirschi sobre la avenida 1.

Finalmente, vale señalar que no habrá expendio este domingo y la venta continuará en la jornada del lunes en Uno.