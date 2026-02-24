Úbeda y una aventura peligrosa que le puede costar el puesto

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda se juega más que un partido cuando esta noche Boca se enfrente a Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina.

El encuentro comenzará a las 21.15 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta y podría marcar el final del ciclo del exjugador de Racing y ayudante de Miguel Russo en el caso de que Boca quede eliminado del certamen federal. Más aún, incluso ganando con lo justo como le pasó a River la semana pasada, el cuerpo técnico quedará muy debilitado para encarar lo que se viene. Pese a ello, el técnico parece estar muy seguro de que hasta usando un equipo alternativo pasará sin problemas este partido y es por ello que decidió aportar a Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Tomás Belmonte, Milton Delgado, Williams Alarcón; Ángel Romero, Ádam Bareiro y Lucas Janson.

El delantero uruguayo Cavani ni siquiera viajó a Salta y después de este compromiso el Xeneize volverá a jugar recién el sábado que viene a las 17.45 contra Gimnasia de Mendoza en la Bombonera.