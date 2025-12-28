Una ola increíble abrió el debate de un récord de surf

El surfista brasileño Rodrigo Koxa volvió a quedar en el centro de la escena mundial tras surfear una ola en Nazaré, Portugal, cuya altura preliminar podría superar el récord histórico vigente. Según informaron Globo Esporte y Folha de S.Paulo, la maniobra se produjo el viernes 19 en Praia do Norte y las primeras estimaciones ubican la ola entre los 27 y 29 metros, por encima de la marca oficial de 26,21 metros establecida en 2020 por el alemán Sebastian Steudtner.

El episodio ocurrió en condiciones extremas, habituales en Nazaré, uno de los puntos más desafiantes del planeta para el surf de olas gigantes. Koxa, de 46 años y oriundo de Guarujá, São Paulo, reconoció que durante el descenso sintió un temor real por su vida, debido a la potencia y velocidad del mar, que podría haber alcanzado los 80 kilómetros por hora. “Cuando entré en el tubo sentí como si una máquina del tiempo me absorbiera. Cabría un autobús dentro”, relató el brasileño.

El proceso de homologación del posible récord ya se encuentra en marcha. La validación depende ahora del Guinness World Records y del Big Wave Challenge Group, organismos que analizan imágenes y videos mediante criterios técnicos específicos, luego de que la Liga Mundial de Surf (WSL) dejara de intervenir en este tipo de mediciones.

Actualmente, el récord pertenece a Steudtner, quien también lo logró en Nazaré. Koxa, en tanto, ya había sido dueño de la marca mundial en 2017, cuando surfeó una ola de 24,38 metros. Las mediciones preliminares de esta nueva maniobra estuvieron a cargo de Paulo Vinicius Lopes, diseñador y surfista que participó en la validación del récord anterior. Según explicó, el cálculo se realiza a partir de referencias corporales del surfista y la relación entre la base y la cresta de la ola. “Aún no se puede confirmar si batirá el récord, pero la tendencia es esa si la medición se consolida”, señaló.