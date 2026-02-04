Villa San Carlos y Cambaceres ajustan su preparación para la temporada

Cada vez falta menos para el gran estreno de Villa San Carlos en la temporada 2026 de la Primera B Metropolitana. Los comandados técnicamente por Pablo Miranda estarán debutando el próximo fin de semana del 14 de febrero recibiendo a Liniers en el Gennacio Sálice de Berisso.

Para dicho compromiso, el Pájaro y sus colaboradores todavía tienen algunos días para ir armando el plantel que afrontará el año y queda un amistoso por delante. Este fin de semana, el Celeste se estará midiendo con San Lorenzo de Villa Castells de Maximiliano Badell, un hombre conocido en la casa y que prepara a sus futbolistas para el inicio de la Liga Amateur Platense.

Lo más importante de estos días por el Villero tiene que ver con la llegada de Bautista Benítez, el hijo del Chino, que hizo inferiores en Estudiantes y que firmó su primer contrato como profesional con San Carlos, tratando de hacerse importante en un equipo con mucha experiencia. El joven es mediocampista central y peleará por un puesto en la formación inicial.

Cambaceres sube la intensidad en Punta Lara

El plantel de Defensores de Cambaceres inició una nueva semana de entrenamientos con el objetivo de ajustar detalles futbolísticos y seguir de cerca la evolución física de sus integrantes. La jornada matutina tuvo lugar en el predio de Atulp, en Punta Lara, bajo un clima de intensa actividad.

El cuerpo técnico dispuso una rutina enfocada en el ritmo y el control. Los jugadores completaron cuatro bloques de trabajo intermitente, para luego dar paso a ejercicios de presión y fútbol en espacios reducidos con apoyos, buscando dinamismo en la transición de la pelota.

La novedad principal de la mañana fue que Mariano Coletto comenzó a trabajar de manera diferenciada. Bajo la supervisión del kinesiólogo, el delantero inició su proceso de recuperación para intentar reintegrarse al grupo lo antes posible.