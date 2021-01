Zielinski enciende la ilusión: "Trataremos de que Estudiantes vuelva a estar en los primeros lugares"

Durante la jornada de este lunes comenzó la "era Zielinski" en Estudiantes con trabajos que se llevaron a cabo en el predio de City Bell, que luego de un pésimo año en lo fútbolistico, apuesta por mostrar nuevamente su mejor versión.

El Ruso, a quien se le notó feliz y convencido de estar al frente del Pincha, brindó una extensa conferencia de prensa en donde dejó en claro lo que busca, lo que encontró y lo que anhela con su nuevo y flamante equipo:

"Vi un plantel con ganas de empezar un nuevo proceso y dejar atrás lo que pasó. Trataremos de que Estudiantes vuelva a estar entre los primeros lugares", indicó Zielinski en el comienzo de la rueda de prensa. Y agregó: "Nos interesa hablar poco y trabajar mucho para que el equipo se potencie".

En continuidad con sus palabras, el DT remarcó: "Estudiantes es una institución modelo en todo sentido que me sedujo y tenía ganas de estar acá. Tan simple como eso. Agradezco muchísimo como me ha recibido la gente de Estudiantes".

Además el ex técnico de Atlético Tucumán sostuvo que: "Estudiantes siempre me pareció un club maravilloso para trabajar con una historia que a uno lo hace sentir orgulloso de estar por las personalidades que pasaron por acá. No me parece que el sistema sea lo importante, el fútbol siempre pasa por los jugadores".

Sobre el final el Ruso remarcó: "Muchos jugadores de este plantel con una buena pretemporada pueden mejorar muchísimo. Aspiro a tener un equipo simple, donde que cada uno pueda interpretar su rol y sean competitivos", y agregó: "Es una excelente noticia que podamos contar con Andújar, ya que es un arquero de selección que jerarquiza a nuestro plantel".

Asimismo Zielinski repasó un poco el cariño que siente por el Pincha: "Juan Ramón Verón me ayudó muchísimo cuando empezó mi carrera como jugador, a partir de ahí nació una amistad que perdura en el tiempo".

Y continuó: "Uno de los mejores equipos que he visto jugar fue el de Bilardo de 1982 con Russo, Ponce, Sabella y Trobbiani".

Para cerrar la conferencia detalló: "Mis equipos son organizados, agresivos y competitivos. Con convicción de pelear arriba. Les exijo ese compromiso para dignificar el lugar en donde estamos trabajando. No tengo un sistema de juego favorito, he transitado por varios a lo largo de mi carrera de acuerdo a la calidad de los jugadores que componen mis planteles".