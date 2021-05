Zielinski, preocupado por la falta de refuerzos a 10 días de la pretemporada

Ya de regreso de su viaje a Tucumán, el entrenador de Estudiantes Ricardo Zielinski continúa su período de vacaciones, pero conectado a diario con Sebastián Verón y Agustín Alayes con la premisa de no perder pisada a la posible llegada de los refuerzos.



Habiendo transcurrido ya la tercera semana del receso, el técnico no escondió su preocupación en las últimas horas, ya que hasta el momento Estudiantes no pudo concretar la llegada de un delantero ni de otro volante ofensivo como se había pedido con prioridad, más allá de la posible llegada de otro defensor.



El Ruso tuvo que viajar a Tucumán para resolver cuestiones personales vinculadas a la venta de una casa que lo tuvo viviendo cuando era técnico de Atlético y allí aprovechó a tomar contacto con jugadores como Matías Alustiza, a quien le tocó dirigir en el pasado. Sin embargo, de regreso a Buenos Aires, y desde su búnker en la zona de Lanús donde vive con su familia, mantiene contactos a diario con los dirigentes del Pincha, debido a que éste es el primer mercado de pases que lo tiene metido de lleno en las incorporaciones, ya que en el verano era un recién llegado al club y apenas atinó a asentir a los refuerzos que le fueron acercando.



Hasta el momento, Estudiantes no pudo avanzar con firmeza en la contratación de Mauro Zárate, básicamente porque el jugador adelantó sus pretensiones económicas y deportivas que están lejos de las posibilidades del Pincha. “No quiere jugar en Argentina. Y aún si quisiera, es muy difícil que otro club que no sea Boca le pueda pagar lo que cobra”, revelaron desde el Pincha.

“Como vendimos a Sarmiento, nos piden cualquier cosa”



Al ser consultado por este diario, uno de los principales responsables del área de fútbol de Estudiantes reconoció el “efecto Sarmiento” al momento de salir a buscar jugadores. Es que al hacerse pública la transferencia del atacante al fútbol inglés, por el cual el Pincha cobrará entre 4 y 5 cinco millones de dólares libres de carga impositiva, otros clubes, representantes de jugadores o los mismos futbolistas ven al Pincha como un club que tiene billetera gorda y le piden cosas que a otros no les pedirían al momento de negociar.



“Nos están pidiendo cualquier cosa. Saben que acabamos de vender a Sarmiento y cuando vamos a preguntar, como somos nosotros, elevan la cotización o el pedido de los contratos”, comentó una calificada fuente del club.



Esto es lo que terminó pasando con el entorno de Mauro Zárate, según constató este diario, ya que el Pincha concretó un sondeo y por el momento no hubo una respuesta satisfactoria.



“Lo de Pellegrini tampoco está claro. Queremos que venga a préstamo, pero el club de Estados Unidos no dio la respuesta final todavía”, comentó el mismo informante.



Con el que sí hubo un acercamiento para conocer su situación personal y sus deseos de regresar al país es con el entorno de Ignacio Malcorra. También interesa e ilusiona Gabriel Mercado, quien quedó libre del Al-Rayyan de Catar, pero que también es pretendido por River.



Así las cosas, cuando restan menos de 10 días para el inicio de la pretemporada, Ricardo Zielinski empieza a impacientarse por la ­llegada de por los menos dos atacantes, y está dispuesto a esperar hasta último momento para sumar en el sector defensivo del equipo, con nombres que sean mucho más que una apuesta, como resultó Ramírez.