Dani La Chepi reveló que padece anorexia nerviosa

A pocos días de debutar en la conducción de El Juego de la Oca por la pantalla del Trece, la influencer Dani La Chepi buscó concientizar a sus seguidores acerca de los trastornos alimenticios y habló de su estado de salud.

"Yo tengo mucho público adolescente, y la verdad es que uno muestra todo lo lindo en las redes sociales. Yo no estoy flaca porque me cuido, soy saludable o entreno, estoy flaca porque tengo anorexia nerviosa y eso no está bueno”, remarcó Dani. Posteriormente, habló sobre los comentarios que suele recibir de sus fans: “Y muchos seguidores o seguidoras me dicen ‘ay que hermosa que sos, ojalá tuviera tu cuerpo’ y la verdad es que no es un cuerpo saludable”, confesó, con resignación.

La influencer brindó detalles sobre su padecimiento y su manera de afrontarlo día a día: “La anorexia nerviosa es algo con lo que yo convivo, me decían ‘ay que bueno que te puedas poner las calzas de tu hija, es lo bueno de tener talles chicos’, ¿Qué es lo bueno de eso? ¿No tener fuerzas para levantar a tu hija? No hay nada de bueno en eso”

En esa línea, La Chepi habló sobre su tratamiento y los métodos que utiliza para sobrellevar la enfermedad: “De a poco trato de tomarme las cosas de otra manera, intento hacer cosas para sentirme mejor y combatir lo que tengo, la anorexia es algo serio. Yo voy al médico, me cuido, preveo mis problemas en los intestinos, que son graves. Hago terapia, trato de calmarme, de estar más tranquila”, afirmó.