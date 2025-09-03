El Jardín N° 919 cumplió 60 años

Durante la mañana de ayer se realizó la celebración por los 60 años del Jardín N° 919 Contancio C. Vigil ubicado en 501 y 16 en Gonnet.

Allí autoridades del establecimiento educativo, padres y familiares de los alumnos disfrutaron de una emotiva jornada. Además, estuvo presente el presidente del Consejo Escolar Iván Maidana quien llevó una placa de regalo para el establecimiento que fue recibida con agradecimiento.

El evento tuvo su acto protocolar con la bandera de ceremonia y todos cantaron el himno nacional. También para acompañar la alegría de los más pequeños después se presentó un grupo de candombe que tocaron en vivo, una banda integrada por padres de los chicos que concurren al jardín brindaron un momento de ritmo y color.

Al finalizar el acto se cantó el feliz cumpleaños apagando las velitas de una enorme torta con los 60 años de historia.