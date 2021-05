Se filtró un video de un OVNI y el Pentágono confirmó su veracidad

El pasado viernes, el documentalista Jeremy Corbell difundió a través de sus redes sociales un video que muestra a un objeto volador no identificado en el cielo de California, Estados Unidos. Junto con esas imágenes, Corbell escribió: “La Marina de EEUU fotografió y filmó OVNIs de forma ‘esférica’ y vehículos transmedium avanzados. Aquí hay algunas de esas imágenes”.

El video data del 15 de julio de 2019 a las 11 PM, frente a San Diego, y fue capturado por el Centro de Información de Combate del buque USS Omaha.

“Estas imágenes muestran una serie de eventos UAP [fenómenos aéreos no identificados] que alcanzaron un crescendo con uno de los objetivos desconocidos entrando al agua. No se encontraron restos. No se recuperó ninguna de las naves desconocidas”, agregó el documentalista.

En tanto, la vocera del Departamento de Defensa de EEUU, Susan Gough, confirmó al portal The Debrief la autenticidad del video. “Puedo confirmar que el video fue grabado por el personal de la Armada y que el Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos no Identificados (UAPTF, por sus siglas en inglés), perteneciente a la Oficina de Inteligencia Naval de EEUU, lo incluyó en sus investigaciones en curso”, expresó.