La Plata

viernes 7 DE noviembre 2025

T: 14º

H: 68%

Temperatura

14º

Humedad

68%

Abogados advierten por la reforma laboral

FAOS advierte que la reforma laboral "pulveriza" la legislación y se impulsa sin diálogo social.

El Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales (FAOS) rechazó el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei de Reforma Laboral. Lo calificó de regresivo, excluyente y contrario a los principios constitucionales. Además, resaltó que no hay empleo porque “no hay consumo ni producción”.

A través de un comunicado, el Foro advirtió que la nueva propuesta de reforma laboral representa una “pulverización de la legislación laboral” y que se presenta sin diálogo social ni participación de los trabajadores y sus organizaciones. “Decir sin oír no es dialogar”, señaló el texto.

FAOSreforma laboralajuste

Noticias Relacionadas