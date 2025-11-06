Abogados advierten por la reforma laboral

El Foro de Abogados de Organizaciones Sindicales (FAOS) rechazó el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei de Reforma Laboral. Lo calificó de regresivo, excluyente y contrario a los principios constitucionales. Además, resaltó que no hay empleo porque “no hay consumo ni producción”.

A través de un comunicado, el Foro advirtió que la nueva propuesta de reforma laboral representa una “pulverización de la legislación laboral” y que se presenta sin diálogo social ni participación de los trabajadores y sus organizaciones. “Decir sin oír no es dialogar”, señaló el texto.