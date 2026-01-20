Aceptan a la ARCA como querellante en la causa AFA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fue aceptada como querellante en la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presunta evasión agravada. El expediente señala una apropiación indebida de más de 19.000 millones de pesos que debían ser girados al Estado. Con la decisión del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, los abogados del organismo estatal podrán acceder al expediente completo, solicitar medidas de prueba y apelar resoluciones, lo que coloca a la administración de Claudio Tapia bajo presión judicial.

La causa se originó en una denuncia presentada por la ARCA el 12 de diciembre, en la que se advirtió que la AFA retenía fondos de los clubes sin transferirlos al fisco. Tras recibir la presentación, el fiscal Claudio Navas Rial abrió la investigación e imputó a la cúpula de la entidad por evasión agravada.

Los representantes legales de la ARCA, Vanina Mariel Vidal y Matías Alejo Gentile Brezigar, precisaron que el perjuicio fiscal asciende exactamente a $19.353.546.843,85. Según el organismo, se detectaron irregularidades en el ingreso de IVA, Ganancias y Contribuciones a la Seguridad Social entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.