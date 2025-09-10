Actualizan los aranceles para la Policía bonaerense

El Ministerio de Seguridad bonaerense dispuso una actualización del régimen de Policía Adicional (POLAD) y la creación de dos nuevas categorías para cubrir eventos masivos, al tiempo que definió un esquema de aranceles diferenciado según la complejidad de las funciones. La medida quedó oficializada por la resolución 1774/2025, firmada por el ministro Javier Alonso, y responde a la creciente demanda de operativos en espectáculos, ferias y encuentros deportivos con más de 4.000 asistentes.

Con el cambio, el POLAD pasa de cinco a siete categorías. La sexta se destinará a funciones técnicas como manejo de drones, monitoreo satelital y sistemas de videovigilancia, mientras que la séptima quedará reservada para planificación estratégica, logística y coordinación operativa. Ambas tendrán un esquema de remuneración superior, con multiplicadores según la categoría en reconocimiento a la mayor complejidad.

Según el ministerio, la reforma busca ofrecer cobertura integral en grandes reuniones públicas y transparentar los criterios de contratación por parte de municipios, clubes y empresas. También se inscribe en el plan de modernización policial que impulsa la Provincia, orientado a profesionalizar la fuerza, dotarla de tecnología y garantizar mejores condiciones laborales para los efectivos.