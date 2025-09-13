Adorni celebró becas, pero el Garrahan desmintió su versión

El vocero presidencial Manuel Adorni defendió en redes sociales el veto a la Ley de Financiamiento Universitario y la implementación de la “Beca Institución” en hospitales nacionales, asegurando que en el Garrahan “el 100% de los nuevos residentes eligió la opción propuesta por el Gobierno”. Su afirmación provocó una respuesta inmediata de los trabajadores de la salud.

El veto de Javier Milei dejó sin efecto una norma que buscaba recomponer sueldos, garantizar insumos críticos y actualizar partidas presupuestarias por un año. Con ese marco, Adorni sostuvo que “los fondos para la salud de los chicos están, lo que no está es la plata que los sindicatos se llevaban”, intentando relativizar las críticas gremiales y políticas.

La Asamblea de Residentes del Garrahan desmintió su versión y explicó que los médicos quedaron arrinconados entre dos opciones desfavorables: un empleo informal con $1.450.000 o un trabajo formal con $827.000. “Resulta obvio que entre elegir poder pagar un alquiler o no, trabajando 70 horas semanales, se opte por el mayor sueldo, aunque sea en condiciones precarias”, remarcaron, dejando a la luz el impacto de la política de ajuste.