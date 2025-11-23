Adorni piensa auditar a ministros

Según se filtró en varios medios de comunicación, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, advirtió que “auditará” a los ministros. Esto desató la bronca en el gobierno.

A esto se sumó que el ministerio de Patricia Bullrich está a salvo de las inspecciones porque está ordenado, lo que avivó el enojo en otras carteras.

El argumento desde el entorno de Adorni es evitar las filtraciones y operaciones mediáticas, además de corroborar la necesidad de ser y mostrar austeridad.

Cabe destacar que el jefe de Gabinete convocó a los ministros para el próximo miércoles a la primera reunión en su nuevo rol.