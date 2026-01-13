Advierten que la inflación superará la meta oficial en 2026
Consultoras estiman que la suba de precios superará las metas del Gobierno en todos los escenarios.
Las proyecciones privadas para 2026 muestran un panorama menos optimista que el difundido por el Gobierno nacional. Mientras el Presupuesto aprobado por el Congreso prevé una inflación cercana al 10%, la consultora Fundación Mediterránea calculó que el índice podría ubicarse entre 18% y 30%, según distintos supuestos sobre la demanda de dinero y la política del Banco Central.
En el escenario considerado más probable por la consultora, la expansión de la base monetaria llevaría la suba de precios a alrededor de 23%, con reservas acumuladas cercanas a 6.500 millones de dólares.
En una variante más favorable, el aumento de la demanda de pesos permitiría reducir la inflación a un rango de 18% a 19%, y ampliar la compra de divisas hasta 9.500 millones.
Sin embargo, en el caso de que la demanda crezca menos de lo esperado, la inflación se acercaría al 30%, y el margen de acumulación de reservas se reduciría a 4.500 millones. Los cálculos reflejan que la desinflación dependerá de un delicado equilibrio en la política monetaria.