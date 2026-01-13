Kicillof convocó a los gremios estatales

Finalmente, el gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó para este martes a los diferentes gremios estatales para iniciar las negociaciones salariales del 2026. El llamado se concretó luego que los distintos sindicatos presionaron por la reapertura de las paritarias.

La convocatoria abarca a los gremios de trabajadores estatales, docentes y judiciales. Los tres sectores llegan con demandas acumuladas, ya que el último aumento salarial se acordó en agosto y se pagó en dos tramos de 2,5% cada uno, uno percibido en septiembre y otro cobrado en noviembre. De esta manera, el incremento acumulado a lo largo de todo el 2025 alcanzó el 25,9%, apenas unas décimas por encima de la inflación registrada en los primeros diez meses del año.

Además, las negociaciones salariales se darán en un escenario complejo, marcado por el recorte de fondos que percibe la Provincia por parte del Gobierno nacional y la crisis económica que afecta el consumo masivo y repercute en la recaudación tributaria.

Durante la antesala del encuentro, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) remarcaron que la discusión salarial quedó inconclusa en 2025 y que la reapertura resulta necesaria para recuperar el poder adquisitivo. En ese sentido, los representantes gremiales advirtieron que el primer encuentro suele ser de carácter exploratorio y que aún no esperan una oferta concreta por parte del Ejecutivo bonaerense.

A su vez, su secretario general, Claudio Arévalo, advirtió que el reclamo gremial también incluye una agenda de temas que exceden el plano salarial. “Seguimos planteando la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los salarios, la continuidad de los pases a planta permanente en salud, educación y en todos los sectores donde hay trabajadores precarizados”, afirmó.