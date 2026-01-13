Continúa el cierre de empresas

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, volvió a advertir por el cierre de empresas en la provincia de Buenos Aires. De acuerdo a los gráficos que difundió en su cuenta personal de X, 5.335 empresas bonaerenses dejaron de operar desde la llegada de Javier Milei a la presidencia. Esto representa que, en promedio, cerraron 8 firmas por día a lo largo de los 22 meses transcurridos desde noviembre de 2023 hasta septiembre de año pasado, último dato disponible.

“Cerca de 3 de cada 10 empresas que cerraron en el país estaban en territorio bonaerense”, aseguró el funcionario. Al mismo tiempo, ponderó que la provincia de Buenos Aires concentra más daño por su estructura productiva, ya que “aporta casi el 50% del valor industrial del país”.

“No hay misterio: la apertura indiscriminada de las importaciones y el descuido de la actividad real por parte del Gobierno nacional golpean de lleno a la industria, el comercio, y derivan en la caída del entramado empresarial”, explicó el ministro del Gabinete de Axel Kicillof. En este camino, cerró su mensaje con un mensaje alentaron: “Desde la Provincia seguiremos defendiendo la producción y el empleo bonaerenses”.