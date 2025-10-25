Advierten un equilibrio financiero precario

El economista Daniel Artana, jefe de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), advirtió que la volatilidad cambiaria y las tasas de interés elevadas son señales de un equilibrio precario que no se sostiene en el tiempo.

“Estos niveles de tasas no son sostenibles. Si la única forma de mantener el tipo de cambio por debajo de los $1.500 es con intereses extravagantes, eso no va a durar”, explicó en diálogo con Radio Rivadavia.

“La historia argentina demuestra que cuando se intenta contener artificialmente el tipo de cambio, el atraso termina dañando la economía”, sentenció.