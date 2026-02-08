Aguiar cuestionó la postura dialoguista de la CGT

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, se sumó a las críticas contra la CGT tras anunciar una marcha sin paro general por la reforma laboral. “Vamos directo al matadero”, afirmó, al considerar que la decisión debilita la capacidad de respuesta sindical.

La postura dialoguista de la central fue rechazada por gremios combativos como la UOM y Camioneros, que reclamaban un paro nacional de hasta 48 horas. Aguiar señaló que se perdió una oportunidad clave para enfrentar la reforma y recordó que la CGT sí convocó a un paro contra el DNU 70. Pablo Moyano también cuestionó el rumbo de la conducción y pidió un plan de lucha más contundente.