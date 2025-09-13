Alarma por 800 despidos en Capital Humano

Una nueva ola de despidos en el Ministerio de Capital Humano reavivó el malestar interno y la tensión con los gremios estatales.

Según confirmaron fuentes sindicales, se enviaron cientos de telegramas de cese a trabajadores de distintas áreas del organismo, aunque aún no existe un número oficial: se estiman unos 800 trabajadores despedidos.

Los cesanteados denunciaron que se trata de personal con años de experiencia, muchos de ellos contratados bajo modalidades precarias, y advirtieron que la medida afectará el funcionamiento de programas sociales claves.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello justificaron la decisión en el marco del “proceso de reordenamiento” que impulsa el Gobierno, orientado a reducir el gasto público y “eliminar contratos irregulares”. Sin embargo, delegados gremiales repudiaron lo ocurrido y convocaron a una asamblea urgente para definir medidas de fuerza, al tiempo que advirtieron que se vulneran derechos laborales básicos.

El conflicto se suma a la fuerte crisis de gestión que atraviesa el ministerio, cuestionado en los últimos meses por la falta de ejecución presupuestaria, la paralización de comedores comunitarios y la acumulación de alimentos en depósitos oficiales. En ese contexto, la salida de trabajadores genera preocupación por el posible agravamiento de la situación social, en un área estratégica.