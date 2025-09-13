La Justicia apunta a quienes debían controlar los laboratorios

La Justicia federal avanza en la investigación sobre las responsabilidades de la producción de un lote de fentanilo contaminado que produjo la muerte de al menos 96 muertes. En este sentido, una de las últimas medidas fue la orden de allanar domicilios de autoridades de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Tras detectar más de cien irregularidades en los controles que comprometen la seguridad sanitaria, los operativos se desplegaron en las viviendas de Nélida Agustina Bisio, actual titular de ANMAT, y de Gabriela Carmen Mantecón Fumado, ex responsable del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) También fueron allanadas oficinas de control que supervisaban a HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo, compañías de Ariel García Furfaro, detenido en el marco de esta causa.

La investigación intenta determinar si García Furfaro mantuvo reuniones con Bisio en momentos clave del proceso de fiscalización. El empresario declaró que se encontró con la funcionaria en enero. En su declaración, el empresario aseguró: “Yo hablé en enero con ANMAT, me atendió Bisio. Yo habré ido dos veces al ANMAT”. La fiscal María Laura Roteta lo repreguntó sobre esa reunión, a lo que respondió: “El 14 de enero me junté porque vinieron en noviembre y nos hicieron advertencias”.

Cabe destacar que el dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) remarcó que existió “la ineficiente tarea de contralor de los organismos competentes del Estado, a lo largo del tiempo”. Además, los fiscales advirtieron que esas omisiones generaron “un riesgo inadmisible para la población” entre 2018 y 2025.

ANMAT en la mira

Según un documento difundido semanas atrás, entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 la ANMAT detectó graves irregularidades en los laboratorios de García Furfaro. Sin embargo, recién el 10 de febrero de 2025 le informó que no podía continuar con la producción de medicamentos.

El fentanilo contaminado se produjo el 18 de diciembre de 2024, 6 días más tarde de esa inspección, y salió al mercado poco después. Todo pasó en el lapso entre que la Anmat supo de las severas deficiencias en la seguridad de la empresa y prohibió que continuara su producción.