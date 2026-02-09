Alerta en la construcción por una caída sensible

La venta de insumos para la construcción se derrumbó en enero: registró bajas de 11,5% respecto a diciembre, y 1,1% en comparación con el primer mes del 2025. Así lo reveló el Índice Construya (IC).

De esta manera, los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas arrancaron a un nivel mucho más bajo que en el cierre del año pasado, que terminó con un crecimiento del 5,8% en relación al diciembre de 2024.

Al analizar los resultados, desde Construya indicaron que “la caída mensual de enero refleja un ajuste tras el cierre de año, en un contexto donde la actividad real de obra aún muestra cautela” y remarcaron que “el comportamiento de febrero y marzo será clave para poder evaluar de forma más precisa la dinámica sectorial en el año que acaba de comenzar”.