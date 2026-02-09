Alertan por el impacto de la baja recaudación

El ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Pablo López, denunció la baja recaudación que se registró en enero, cuestión que impacta en los ingresos de las provincias. “Es alarmante la caída de la recaudación nacional de enero, 10% debajo del promedio histórico en términos reales, afectando fuertemente a las provincias”, explicó en su cuenta de X.

A esto, sumó el ajuste del Gobierno nacional: el recorte de las transferencias no automáticas a la Provincia ya alcanza los 11,8 billones de pesos.

En este camino, en enero los fondos coparticipables se contrajeron 5,7% respecto al mismo mes del 2025, y las transferencias no automáticas un 89%.

“La Provincia y el resto de las provincias, asfixiadas por las políticas y decisiones nacionales, enfrentamos un escenario crítico que pone en riesgo servicios e inversión pública mientras intentamos suplir el abandono de la Nación en funciones clave”, grafió el funcionario bonaerense.

Días atrás, López también había alertado por la merma de la economía: “En 2025, la actividad económica no agrícola de la Provincia acumuló una caída mayor a los 5 puntos respecto de 2023”.