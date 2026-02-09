La Provincia alcanzó los 33 mil hogares reformados

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires celebró haber alcanzado las 33 mil viviendas reformadas con la implementación del programa de mejoramientos habitacionales.

Mediante la Ley 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, la cartera encabezada por el ministro Andrés Larroque lleva adelante este programa que permite acceder a financiamiento para la adquisición de materiales de construcción, además de la contratación de mano de obra destinada al mejoramiento o ampliación de viviendas.

En este marco, el gobierno de Axel Kicillof financió un total de 33.917 mejoras habitacionales con una inversión de más de 6.900 millones de pesos, en el período 2020 - 2025. Esta política pública involucra la participación de municipios y organizaciones de la sociedad civil, y apunta a beneficiar a familias de barrios populares.

Cabe destacar que el programa se desarrolla en dos etapas: la primera en forma de subsidio a las familias que califican como destinatarias según los requerimientos establecidos; y la segunda a través de microcréditos reintegrables al municipio o la organización interviniente.