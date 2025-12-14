Alerta por cambios en la Ley de Manejo de Fuego

Además de la reforma laboral, el peronismo se enfrenta al oficialismo nacional por el intento de modificar la ley del Manejo del Fuego. Después del último encuentro del Consejo de Mayo, el Gobierno anunció que entre las reformas que enviará al Congreso está la reforma de la normativa, impulsada en 2020 por el diputado nacional Máximo Kirchner.

“Se eliminará la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo por 30 ó 60 años tras un incendio, lo que atenta directamente contra la producción”, remarcó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La primera que salió al cruce de esa iniciativa fue la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar. Al respecto, sostuvo que la única actividad productiva que se “desincentiva” con la ley vigente “es la de prender fuego” como mecanismo para “expulsar productores de sus tierras y entregarlas al lobby inmobiliario”.

“Según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, el 95% de los incendios son por actividad humana. Muchas veces, estas quemas son causadas de forma intencional por emprendimientos inmobiliarios para después hacerse de estas tierras a precios muy por debajo del valor de mercado", explicó.

Por su parte, los diputados del PRO tienen una postura crítica hacia la modificatoria de la ley de Manejo del Fuego. Desde el bloque consideran que no se le puede prohibir al propietario del terreno “hacer otra cosa con su campo sin adivinar la intencionalidad del incendio”.

En sintonía con esta idea, y previamente a la decisión que tomó el Gobierno, en febrero de este año el PRO había presentado un proyecto de ley para agravar las penas a quienes generen incendios intencionales en áreas protegidas.