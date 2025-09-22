Alerta por una nueva corrida cambiaria

El economista Miguel Ponce advirtió sobre la gravedad de la coyuntura financiera que atraviesa el gobierno de Milei. Además, alertó que, de no anunciarse medidas inmediatas, la corrida cambiaria podría transformarse en crisis bancaria.

“Tenemos que estar muy preparados: si esta noche el Boletín Oficial no anuncia algún cambio en el sistema cambiario, mañana vamos a tener la profundización, el aceleramiento de la corrida en la que ya estamos inmersos y puede llegar a transformarse en corrida bancaria”, señaló en diálogo con Radio Rivadavia.

Según Ponce, el nivel de intervención del Banco Central refleja la magnitud de la crisis: “En 72 horas hemos vendido 1.100 millones de dólares. A esta dinámica no se puede llegar a las elecciones de octubre”.

Respecto a la posibilidad de un financiamiento desde Estados Unidos, el economista se mostró escéptico: “Este es el último intento de sacar un conejo de la galera. Se habla de un préstamo de 10.000 millones, otros dicen 30.000, pero el mercado no lo cree. La última vez que Estados Unidos usó un mecanismo así fue en la crisis del tequila en México, hace casi 30 años, con las garantías de Pemex. ¿Qué garantías están ofreciendo acá?”.

Además, cuestionó los tiempos de la operación: “Lo que dicen los propios voceros del Gobierno es que recién estaría disponible en la segunda quincena de octubre. Eso no alcanza a frenar la corrida actual”.