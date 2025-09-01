Alertan por el cierre de 14.000 panaderías

El presidente del Centro de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, Martín Pinto, reveló que en los últimos 18 meses cerraron 14.000 panaderías en todo el país. Además, contó que “solo seis de cada diez máquinas están encendidas” y que la producción se redujo a la mitad.

“Producir en Argentina cada vez cuesta más”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia. A su vez, subrayó que el consumo de pan, un alimento clave que en muchos países sirve para medir la pobreza, cayó un 50% en el último año y medio.

El derrumbe es todavía más pronunciado en productos tradicionales de la mesa argentina como las facturas: “Se venden un 85% menos. Ya ni siquiera la docena del día anterior al 50% de descuento se vende. Hoy las panaderías producen por pedido, con dos o tres productos básicos, y las heladeras están apagadas porque lo que no se vende se tira”, describió.

“Antes en el mostrador tenías una gran variedad: panes, facturas, sándwiches. Hoy la realidad es muy distinta”, sentenció.