Alertan por los riesgos de la baja en los aranceles a la importación

La Cámara de Diputados bonaerense avanzó un proyecto de declaración que cuestiona la decisión del Gobierno nacional de reducir los aranceles a las importaciones de indumentaria y calzado. La iniciativa, impulsada por la legisladora Belén Malaisi (UCR + Cambio Federal), expresa su rechazo a la medida y alerta por las graves consecuencias que podría tener sobre la industria local y el empleo en el país.

Malaisi sostuvo que la disposición del Ejecutivo “pone en riesgo miles de empleos” en un sector productivo que ya atraviesa dificultades. En ese sentido, subrayó que la reducción de aranceles anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, implica una competencia desigual frente a países que protegen sus industrias con subsidios y beneficios fiscales.

“La medida del Gobierno nacional marca la entrega de sectores productivos argentinos, que ven cómo la apertura indiscriminada atenta contra el capital y el trabajo de los argentinos”, señaló la diputada, que además instó al gobernador Axel Kicillof a adoptar medidas urgentes para atenuar el impacto de la apertura.

Malaisi advirtió que muchas localidades bonaerenses dependen de la industria textil, que además sostiene a numerosas mujeres que trabajan desde sus hogares. “La medida amenaza no solo a empresas y trabajadores, sino a comunidades enteras que ya sufren el tarifazo y el aumento de costos productivos”, concluyó.