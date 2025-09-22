Diputados exigen respuestas por la intervención del BCRA

Tras la intervención del Banco Central de la República Argentina (BCRA) durante la semana pasada, la oposición oficializó la solicitud de un pedido de informes al Ministerio de Economía. Le exigen conocer las decisiones detrás de su accionar.

Se tratan de dos solicitudes rubricadas por 15 diputados de Unión por la Patria, luego de vender 678 millones de dólares el viernes, la décima cifra más elevada desde el 2003 para una sola jornada. En tres días, la intervención llegó a 1.100 millones.

La información requerida por los representantes legislativos apunta a conocer detalles sobre la cantidad de reservas, los encajes en divisas extranjeras, la disponibilidad de uso de los fondos del BCRA el impacto fiscal de las intervenciones y las operaciones de dólar futuro.

Hasta el momento, los requerimientos de informes del Congreso fueron omitidos por el Poder Ejecutivo.