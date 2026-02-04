Alonso cruzó a Jorge Macri y reivindicó la gestión bonaerense

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, respondió con dureza al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, tras sus dichos sobre delitos contra policías de la Ciudad que viven en el conurbano. “Si cree que esos hechos forman parte de un crimen organizado en su contra, denúncielo. No haga discurso político con el dolor de las víctimas”, reprochó el funcionario de Axel Kicillof.

En ese contexto, Alonso le pidió a Macri “seriedad y dignidad” y cuestionó que aún no haya resuelto problemas graves como el crecimiento del delito en CABA, con el presupuesto per cápita más alto del país. “Sea serio y tenga un poco de dignidad”, sentenció el funcionario bonaerense.