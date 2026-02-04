La Provincia bajo presión por la baja coparticipable

El comienzo de 2026 dejó un dato alarmante para las finanzas provinciales y volvió a tensar la relación política con el Gobierno nacional. En enero, la coparticipación federal registró una caída real interanual del 7,5%, en un contexto marcado por la recesión, la retracción del consumo y el avance de la reforma laboral impulsada por la Casa Rosada, que incluye cambios tributarios con impacto directo en los ingresos.

Como adelantó diario Hoy en ediciones anteriores, los recursos de origen nacional transferidos a las provincias se redujeron un 6,7% en enero. La Coparticipación Federal de Impuestos mostró un deterioro aún mayor, explicado principalmente por el desplome del IVA, que cayó 11,3% real.

Aunque todos los distritos sufrieron recortes, Buenos Aires aparece como uno de los más afectados por su peso específico dentro de la coparticipación. El retroceso en términos reales se acercó al 8%, lo que se traduce en un impacto fiscal mucho más profundo y consolidó uno de los peores comienzos de año de la última década.